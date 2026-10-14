У Тернополі російський БпЛА влучив в об’єкт транспортної інфраструктури: пожежу гасили дві години

Уночі Тернопільщину знову атакували російські безпілотники. У межах Тернополя о 23:44 зафіксували влучання в об’єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок атаки об’єкт зазнав руйнувань, однак постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Тернопільщини Тарас Пастух.

За його словами, відповідні служби оперативно прибули на місце події. Пожежу, що виникла після влучання, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували протягом двох годин.

Люди, які перебували неподалік від місця влучання, після оголошення повітряної тривоги перейшли в укриття.

Наразі фахівці встановлюють масштаби руйнувань і завдані збитки.

Тарас Пастух наголосив, що сигнал повітряної тривоги незалежно від рівня загрози означає небезпеку. Він закликав жителів області під час тривоги переходити до найближчого укриття та залишатися там до оголошення відбою.