У Нагірянській громаді ліквідували сім стихійних сміттєзвалищ площею понад 2,2 тисячі м²

У Нагірянській громаді на Тернопільщині ліквідували сім несанкціонованих сміттєзвалищ загальною розрахунковою площею 2275 м². Ще одне звалище поблизу села Милівці очистили частково — роботи там потрібно завершити.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Раніше під час перевірки Нагірянської сільської ради екологічні інспектори виявили несанкціоновані сміттєзвалища та вимагали їх ліквідувати.

Під час позапланової перевірки виконання цієї вимоги встановили, що території очистили у селах Милівці, Капустинці, Черкавщина, Улашківці, Стара Ягільниця та Нагірянка.

Водночас поблизу Милівців одне зі сміттєзвалищ ліквідували лише частково. Роботи з очищення цієї території ще мають завершити.

В екологічній інспекції нагадують, що відповідно до Закону України «Про управління відходами» ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Стихійне накопичення відходів може забруднювати ґрунти, поверхневі й підземні води та погіршувати санітарний стан населених пунктів. Тому, наголошують в інспекції, важливо не лише прибирати такі звалища, а й запобігати їх повторній появі.