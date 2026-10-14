Тернопільські поліцейські документують наслідки ворожої атаки

У ніч із 13 на 14 жовтня ворог атакував Тернопіль реактивним безпілотником. Унаслідок влучання пошкоджено одну з адміністративних будівель міста, виникла пожежа.

За попередньою інформацією, постраждалих людей немає. Пожежу ліквідовано.

На місці події працюють правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілу та збирають речові докази. До ліквідації наслідків атаки також залучені рятувальники й представники інших профільних служб.

Поліція закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. У разі загрози негайно прямуйте до найближчого укриття й залишайтеся там до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.







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