У Тернополі планують підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2027 році

КП «Тернопільводоканал» планує підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у 2027 році. Відповідні розрахунки підприємство подало на розгляд виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Зауваження та пропозиції від споживачів прийматимуть до 20 жовтня 2026 року включно.

Про намір змінити тарифи повідомили на підприємстві.

Згідно з розрахунками, для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, планують встановити такі тарифи:

централізоване водопостачання — 45,83 грн за кубометр без ПДВ замість 38,46 грн;

централізоване водовідведення — 36,66 грн за кубометр без ПДВ замість 34,32 грн.

Для підприємств, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, планований тариф на централізоване водовідведення становитиме 18,90 грн за кубометр без ПДВ замість 17,24 грн.

Зазначені суми наведені без податку на додану вартість.

Чому планують змінити тарифи

У «Тернопільводоканалі» пояснюють необхідність перегляду тарифів зростанням витрат на електроенергію, пальне, матеріали, оплату праці та інші виробничі потреби.

Зокрема, у розрахунках на 2027 рік передбачили:

збільшення витрат на електроенергію на 7%;

зростання витрат на паливно-мастильні матеріали на 10–18%;

підвищення вартості реагентів для очищення води на 2–6%;

збільшення амортизаційних відрахувань на 32%;

зростання витрат на рентну плату за користування надрами на 13%.

Водночас підприємство прогнозує зменшення фінансових витрат на 15% у зв’язку з частковим погашенням основної суми зобов’язань перед Світовим банком.

Заборгованість підприємства перевищує 261 млн грн

У «Тернопільводоканалі» зазначають, що підприємство перебуває у складній фінансово-економічній ситуації. Однією з причин називають тривале застосування тарифів, які не покривали фактичних витрат.

Станом на 30 вересня 2026 року прострочена заборгованість підприємства перед Міністерством фінансів України за договорами субкредитування в межах проєкту «Другий проєкт розвитку міської інфраструктури», що фінансується коштом Світового банку, становила 5,835 млн доларів США. У гривневому еквіваленті це 261,77 млн грн.

За даними підприємства, ця сума перевищує 60% доходу від реалізації послуг централізованого водопостачання та водовідведення за 2025 рік.

У розрахунках тарифів на 2027 рік також врахували часткову компенсацію витрат за попередні періоди: 32 млн грн за 2024 рік і 82,7 млн грн за 2025 рік.

Як подати пропозиції щодо тарифів

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб прийматимуть до 20 жовтня 2026 року включно у письмовій або електронній формі.

До КП «Тернопільводоканал»:

адреса: вул. Старий Поділ, 7, Тернопіль, 46008;

електронна пошта: pev@vodokanal.te.ua.

До Тернопільської міської ради:

Детальні розрахунки та економічне обґрунтування підприємство оприлюднило на своєму офіційному сайті.

Запропоновані тарифи є планованими. Остаточне рішення щодо їх встановлення має бути ухвалене у визначеному порядку.