Росія атакувала склад «Епіцентру» у Хмельницькому десять разів за день: знищено близько 85% товарів

Російські війська протягом одного дня десять разів атакували логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр» у Хмельницькому. Унаслідок ударів виникли п’ять масштабних пожеж, а вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Працівники не постраждали.

Про це повідомила компанія «Епіцентр» на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією компанії, під час атаки в небі перебували близько трьох десятків російських безпілотників, які, за твердженням «Епіцентру», не давали загасити пожежу.

Розподільчий центр у Хмельницькому був фактично останнім великим складським комплексом компанії, який залишався неушкодженим. Раніше російські війська повністю знищили два найбільші логістичні комплекси «Епіцентру» — у Києві та Київській області.

Саме зі складу в Хмельницькому товари доставляли до торговельних центрів мережі.

У компанії зазначають, що руйнування центру спричинило значні фінансові втрати та порушило логістичні процеси. Також там наголошують на впливі таких атак на роботу українського бізнесу, збереження робочих місць і підтримку економіки.

«Епіцентр» назвав удар надзвичайно важким для компанії, водночас наголосивши, що найважливіше — усі працівники залишилися живими.