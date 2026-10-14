На Хмельниччині через російську атаку загорілися АЗС і житловий будинок: є травмовані

Хмельниччина зазнала тривалої російської атака безпілотниками. Унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція, двоє людей отримали легкі поранення. Загалом протягом минулої доби в області вже шестеро травмованих.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Також через падіння уламків пошкоджено паркан приватного домогосподарства та металевий контейнер на території одного з підприємств.

Крім того, в обласному центрі внаслідок російської атаки виникла пожежа в житловому будинку. За інформацією Сергія Тюріна, повідомлень про постраждалих у цій події не надходило.

На місцях працюють рятувальники та інші необхідні служби. Сили протиповітряної оборони продовжують працювати по ворожих цілях.

Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.