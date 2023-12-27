У Тернополі затримали водія-порушника

Патрульні виявили водія, який тимчасово обмежений у праві керування транспортним засобом

Учора на вулиці 15-го Квітня патрульні зупинили за порушення ПДР транспортний засіб Skoda. Керманич рухався без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби.

Перевіряючи інформацію про водія та автомобіль, інспектори встановили, що водій тимчасово обмежений у праві керування транспортним засобом.

📄 На порушника поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Керування транспортним засобом без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби) КУпАП та склали на нього протокол за ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування) КУпАП.

Наголошуємо☝️

Відповідно до ч. 3 ст. 126 КУпАП керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування — тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.