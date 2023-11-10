У Тернополі зникла Людмила Жиромська

Співробітники Тернопільського райуправління поліції розшукують 30-річну жительку обласного центру Жиромську Людмилу Олександрівну. Вона 5 листопада близько 20 години вийшла з дому і назад не повернулася.



Жінка середньої статури, зростом приблизно 190 см, волосся темного кольору, має родимку на верхній губі. Була одягнена в чорну куртку, зелені кросівки.



Якщо ви бачили тернополянку, знаєте про її місцеперебування, повідомте працівникам поліції за номерами у Тернополі (0352) 27-10-22, 27-11-70 або на лінію 102

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