Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів через обстріли на Сумщині

У зв’язку з обстрілами на Сумщині пошкоджена інфраструктура та знеструмлені ділянки колії. Для забезпечення безпеки та подальшого руху поїздів були приведені в готовність резервні тепловози. Наразі Укрзалізниця чекає відбою тривоги для обстеження колії та відновлення руху за графіком.

Затримується потяг 143/141 Суми, Чернігів — Львів, Івано-Франківськ, запізнення становить 3 години 40 хвилин.

Водночас, у Сумській області повністю відновлено рух без використання резервних тепловозів. Укрзалізниця докладає максимум зусиль, щоб поїзди швидше повернулися до звичного розкладу. Усі пасажири потягів отримають “обіймашки”, які можна обміняти на знижки та пропозиції партнерів у системі лояльності «Залізні друзі».

Пасажири, залежно від місця зупинки, знаходяться в укриттях на вокзалах або залишаються у вагонах. Диспетчери Укрзалізниці уважно слідкують за ситуацією, а локомотивні бригади працюють над зменшенням затримок.

Слідкуйте за актуальним часом запізнень потягів за посиланням: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform