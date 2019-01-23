У центрі Тернополя загорівся тролейбус (відео)

Відео, як горить тролейбус у центрі Тернополя виклав у мережі Фейсбук Юра Войцишин.

Пасажири, водій і кондуктор в терміновому порядку покинули громадський транспорт. Спочатку водій намагався сам загасити пожежу. Але полум’я надто швидко розгорілося.

На місці події працюють рятувальники. Пожежники намагаються локалізувати загоряння та лівідувати пожежу. Небезпека також полягає в тому, що вулиця досить вузька і є ймовірність, що полум’я може перекинутися на будівлі, – пише Овід.

На даний момент, пожежа тролейбуса локалізована.

Поділіться:











загрузка...