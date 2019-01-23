Вночі на автошляхи області виїхала техніка дорожників

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області для надання безпечного проїзду задіяно техніку підрядних організацій. З вечора 22 січня на дорогах працює 40 одиниць техніки, ще 56 – в черговому режимі. 120 шляховиків виконали ручну посипку складних ділянок доріг (спуски, підйоми, круті повороти).

Станом на ранок, 23 січня, проїзд дорогами загального користування державного значення Тернопільщини забезпечений. Проїжджа частина оброблена протиожеледною сумішшю.

Водіям варто пам’ятати, що на території Тернопільщини є місця відстою для автотранспорту. Також, додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в᾽їздах на територію області.

В разі, якщо вам потрібна інформація про стан проїзду автошляхами Тернопільщини чи допомога у дорозі, у Службі автомобільних доріг цілодобово працює диспетчер. Звʼязатись з яким можна за номером телефону: (0352) 52-65-32.

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