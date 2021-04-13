Уродженець Донеччини очолив тернопільську “Ниву”

Новим наставником жовто-зелених став 49-річний Ігор Климовський. Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу “Нива”.

Ігор Петрович народився на Донеччині. Як футболіст відомий за виступами у донецькому “Металурзі”, “Машинобудівнику”, хмельницькому “Поділлі” та інших клубів.

Тренерську кар’єру розпочав у 2002 році у структурі донецького “Олімпіка”, де й працював до лютого цього року. Ігор Климовський тренував юнацькі та молодіжні команди донеччан, а також тричі очолював основну команду.

Помічником головного тренера Ігоря Климовського у “Ниві” буде Руслан Геннадійович Уманець, який працював пліч-о-пліч із ним у “Олімпіку”.

Сьогодні керівництво клубу представило команді новий тренерський штаб. У зв’язку зі станом здоров’я Ігор Климовський приєднається до “Ниви” згодом, а поки вестиме усю підготовку на відстані. Безпосередньо проводити тренерський процес наразі буде Руслан Уманець, який уже провів перше заняття на клубній базі.

Вітаємо у команді!