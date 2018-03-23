Урок фізики за межами стандартів провели для учнів сільських шкіл Тернопільського району

Вимоги сучасної концепції фізичної освіти, перевантаження інформаційного простору, важкість сприйняття матеріалу і значна його формалізація приводять до зниження інтересу учнів до уроків фізики. Ці фактори змушують учителів шукати нові, більш раціональні форми і методи навчання.

Щоб узагальнити та якісно систематизувати знання учнів про тиск твердих тіл, рідин і газів, вчитель-методист, керівник міжшкільного методичного об’єднання вчителів математики та фізики Шемеля Михайло Андрійович 21 березня провів спільний урок для учнів 7-их класів зі шкіл Байковецької об’єднаної територіальної громади Тернопільського району.

Михайло Андрійович вчить учнів творчо мислити, швидко і правильно орієнтуватися у нестандартних ситуаціях.

Він провів ряд цікавих фізичних експериментів, що дало змогу закріпити і поглибити знання учнів з теми, розвинути вміння дітей спостерігати, узагальнювати та пояснювати фізичні явища.

Учнів поділили на 5 груп із завданнями — розкрити питання: 1) Тиск твердих тіл; 2) Тиск газів і рідин. Закон Паскаля; 3) Сполучені посудини; 4) Атмосферний тиск; 5) Вимірювальні прилади. Школярі експериментували, описували хід відповідних дослідів, ставили проблемні запитання, робили висновки. За наслідками роботи оцінено заслуги кожного учня.