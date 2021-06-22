У Тернополі вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Сьогодні в Україні відзначається День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. З цієї нагоди у Старому парку у Тернополі відбулися поминальні заходи.

Схилити голову у скорботі і вшанувати пам’ять жертв війни прийшли представники влади, громадських організацій, священнослужителі. Участь у поминальних заходах також взяв заступник голови ОДА Ігор Гайдук.

«Ця трагедія торкнулася кожного українця. Наші батьки, діти пішли на війну, щоб захистити найцінніше – свою сім’ю та країну. І сьогодні ми відзначаємо 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ми згадуємо імена людей, які не боялися відстоювати свою свободу. Ми згадуємо їхні подвиги та героїзм. Пам’ять про них буде завжди жити у наших серцях», – зазначив Ігор Гайдук.

Відтак, під час заходу, священнослужителі відправили панахиду. Згодом присутні змогли покласти квіти до підніжжя пам’ятника та вшанувати пам’ять жертв війни хвилиною мовчання.

Додамо, День пам’яті засновано указом президента України № 1245/2000 від 17 листопада 2000 року. Дата вибрана не просто так – 22 червня війська фашистської Німеччини без оголошення війни перейшли кордон Радянського Союзу і почали захоплювати території.