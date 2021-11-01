10:03 | 1.11.2021
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Новини Тернополя 

Від сьогодні в Тернополі посилили карантинні обмеження: що заборонили?

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З 1 листопада в громаді Тернополя діятимуть додаткові карантинні обмеження, а саме:

  • повернуть контроль температурного режиму відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тощо;
  • у садочках та школах діятиме заборона на масові заходи. Поки що школи та садки не закриватимуть на карантин. Ті школи, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.
  • заклади усіх сфер обслуговування працюватимуть за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР тесту.
  • заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23 години.
  • у закладах має бути наповнюваність 50% та не більше чотирьох людей за одним столиком та відстані 1,5 м між столиками.
  • заборонені масові зібрання і дискотеки.
  • пенсіонери зможуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом лише у визначений час (із 10 до 16 години). У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.
  • усі водії громадського транспорту мають бути 100% вакциновані.
  • першочергова посада у громадський транспорт буде лише для учнів.


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