Від сьогодні в Тернополі посилили карантинні обмеження: що заборонили?

З 1 листопада в громаді Тернополя діятимуть додаткові карантинні обмеження, а саме:

повернуть контроль температурного режиму відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тощо;

у садочках та школах діятиме заборона на масові заходи. Поки що школи та садки не закриватимуть на карантин. Ті школи, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.

заклади усіх сфер обслуговування працюватимуть за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР тесту.

заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23 години.

у закладах має бути наповнюваність 50% та не більше чотирьох людей за одним столиком та відстані 1,5 м між столиками.

заборонені масові зібрання і дискотеки.

пенсіонери зможуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом лише у визначений час (із 10 до 16 години). У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.

усі водії громадського транспорту мають бути 100% вакциновані.

першочергова посада у громадський транспорт буде лише для учнів.



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