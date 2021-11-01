У селі на Лановеччині відновлять могилу загиблих воїнів УПА 

Щоб зберегти історію та пам’ять про славне минуле, у селі Верещаки Лановецької громади представники команди Івана Чайківського «За майбутнє», у рамках акції «Без минулого немає майбутнього», розпочали відновлення братської могили.

Влітку активісти на сільському цвинтарі упорядковували могили загиблих героїв.

– Під час цього прибирання я, як депутат обласної ради від Кременецького округу, взяв на себе зобов’язання відновити цю могилу і привести її до належного стану, щоб сюди могли приїжджати, приходити діти, їхні батьки і вшановувати пам’ять наших героїв. І тому сьогодні ми починаємо відновлення цієї могили, – розповідає Василь Хомінець, депутат Тернопільської облради (команда Чайківського «За майбутнє»).

Проводять реконструкцію поховання власним коштом.

До відновлення могили долучилися лановецький історик Сергій Лисак та Валерій Собчук – майстер, який вже багато років займається реконструкцією могил.

– Відновлюємо наші могили, нашим героям, щоб вони були в належному стані, – розповідає Валерій Собчук, майстер. – Будемо використовувати в основному граніт. Зверху буде граніт, залиємо бетон, арматура. Наразі будемо починати демонтаж, бо це все, що колись робилося, його потрібно розібрати.

Наступного року тут планують відновити могилу борця за волю України, начальника штабу групи УПА «Волинь-Південь» Івана Климишина, відомого за псевдо «Крук».