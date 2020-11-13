Виділено кошти на коригування проєктно-кошторисної документації на добудову школи у Кутківцях

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про виділення 290 000 грн на коригування проєктно-кошторисної документації на добудову школи у мікрорайоні «Кутківці» (вул. Бригадна).

У 1995 році роботи з будівництва школи були призупинені у зв’язку із відсутністю фінансування, у 2003 році будівництво школи було відновлено (змінено проєкт покрівлі на шатрове покриття).

У 2017 році проведено коригування проєкту. Необхідна сума для завершення будівництва становила 79 283,873 грн.

«У зв’язку із суттєвими змінами у ДБН України, необхідно оновити існуючу проєктно-кошторисну документацію та провести експертизу, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Для цього виділено 290 тис. грн. За попередніми підрахунками, на завершення будівництва школи на 650 місць необхідно понад 100 млн грн».

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