Майстриня орігамі Христина Глухан створила точну копію школи на Тернопільщині, витративши 582 години

«Коли школа — наш другий дім. І це не просто слова» — так розпочала свою розповідь про нову роботу — точну копію Чортківської сьомої школи, педагог-організатор, а зараз — мама в декреті, майстриня орігамі Христина Глухан. А ще згадує цитату відомого американського філософа і письменника Ральфа Велдоу Емерсона «Все життя — це експеримент. Чим більше експериментів ти робиш — тим краще».

У день завершення навчального року, Христина презентувала свою роботу у стінах рідної школи:

2 095 200 секунд!

— Саме стільки дорогоцінного часу свого життя я витратила на втілення нового експерименту та перевірки свого терпіння та завзятості на витривалість, — розповіла христина Христина для сайту ЧортківCity. — Уже вдруге цього року (вперше — це була точна копія Собору Верховних Петра і Павла) мені вдалося здивувати жителів мого містечка та зробити макет Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 7, якій, до речі, 2019-го виповнилося 45 років. Саме цій події я присвятила свою нову роботу.

Із особистого архіву Христини Глухан

Як зародилася ідея?

— Ідея про створення школи виникла давно. Адже із 27-ми років свого життя, 17 я провела у школі (спочатку 8 років — ученицею, а потім 9 — на посаді педагога-організатора). Школа стала мені другим домом. Крім того, саме тут в майбутньому я планую зробити музей паперових споруд свого міста Чорткова. Тому макет школи мав стати центральною спорудою цього музею.

Із особистого архіву Христини Глухан

582 години власного життя

— Втілювати нову ідею у життя я почала 30 січня 2019 року. Повністю завершила — 25 травня 2019 року, тобто за 4 місяці. Дана робота у 4,5 рази більша від попередньої, вона вміщує у собі 64 020 модулів.

Це неймовірні затрати часу:

— Якщо підрахувати, скільки часу я витратила на її виконання, то виходить цікава статистика:

182 години на нарізання паперу

213 годин пішло на складання модулів

152 години — на розробку макету та складання модулів у конструкцію

35 годин — на монтаж роботи.

Фото із особистого архіву Христини Глухан

— У підсумку у мене вийшло 582 години (34 920 хвилин або 2 095 200 секунд), а якщо працювати безперервно, то витрачено 24 доби, якщо ж врахувати 8 — годинний робочий день, то витрачено 72 робочих дні, а це 3 місяці.

Із затрат: чотири тисячі гривень і сотні тисяч виконаних вручну мінізадач

Конструкція школи складається з трьох частин:

основна частина , її розміри — 169 см довжина, 30 см — ширина, 47 см — висота;

їдальня — 86×30×20.5;

спортзал та актова зала — 44×41×30.

На матеріал майстриня затратила 4000 гривень. У роботі використовувала папір, картон, клей ПВА (9 банок), лак (6 банок), дерев’яні планки для каркасу, саморізи, гарячий клей.

Ціновий діапазон роботи сягає 12 000 гривень.

Із особистого архіву Христини Глухан

Для загальної статистики майстриня підрахувала, що 64 020 модулів це:

10 000 згинів паперу,

близько 28 600 розрізів ножицями,

512 160 разів зігнути нарізаний папір, щоб створити трикутничок (модуль),

582 години роботи.

Без підтримки не було б нічого

— Не можу не згадати також людей, які допомагали мені у створенні нового шедевру. Мій чоловік Назар, який повністю змонтував готові частини у будівлю та дав їй життя. Бабуся порізала більшу частину паперу, щоб у цей вільний час я могла складати модулі чи склеювати їх у конструкцію, а це, зауважте, аж 182 години! Мама допомагала з донечкою в той час, коли я складала дану роботу. Ну і найголовнішою була моя Златочка, яка випробовувала кожну частину на міцність і була моделлю для моїх фото.

Із особистого архіву Христини Глухан

— Отже, якщо запастися терпінням і проявити старання, то посіяне насіння знання неодмінно дасть добрі плоди, — підсумувала Христина Глухан, з чим важко не погодитись, дивлячись на роботи майстрині.

Джерело: ЧортківCity.

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