Володимиру Зеленському подарували шеврон тернопільської бригади

Президенту України Володимиру Зеленському подарували шеврон тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Про це розповів Володимир Зеленський та зазначив, що такий подарунок отримав під час поїздки на фронт.

«Це щасливий шеврон, бо побував у боях під Києвом, біля Макарова, Бородянки, у Донецькій і Запорізькій областях. Дуже ціную, що можу розмістити його на дошці із шевронами у своєму кабінеті», – зазначив Володимир Зеленський.

Також він підкреслив, що у ворогів немає і не буде шансів перемогти Україну у цій війні.

«Наші захисники, історії нашої боротьби, наші шеврониГероїв – неймовірні. Пишаємось. У ворогів немає і не буде шансів. Україна переможе. Дякую всім нашим воїнам!», – підкреслив президент.