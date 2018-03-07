Впродовж весняного призову в військкомати Тернопільщини планують викликати 19 853 особи

6 березня в Тернопільському ОВК для місцевих ЗМІ відбувся брифінг щодо організації та проведення військовими комісаріатами Тернопільської області заходів призову громадян України на строкову військову службу.

За словами т.в.о. військового комісара Тернопільського ОВК полковника Скумбрія О.О., з 1 березня набрав чинності Указ Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році».

Загалом впродовж весняного призову у військкомати області планують викликати 19 853 особи. Підлягають відправці у війська, відповідно до вікових обмежень, 460 осіб.

Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці. Якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військкомату без поважних причин, умисне зіпсування документів, тощо призовники притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.