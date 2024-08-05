Шахраї-банкіри “тероризують” мешканців Тернопільщини

Поліцейські розшукують шахрая, який ошукав мешканку Бережан на понад 72 тисячі гривень, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Потерпіла повірила телефонному незнайомцю, який представився працівником банку, та перерахувала на вказані ним рахунки гроші зі своєї картки.

До співробітників відділу поліції №1 м. Бережани звернулася жителька громади і повідомила, що стала жертвою шахрайських дій невідомої особи. За словами потерпілої, їй зателефонували начебто з банку і повідомили, що з її картки намагаються зняти гроші невідомі особи. Аби запобігти цьому, співрозмовник порадив перерахувати їх на резервний рахунок.

Потерпіла повірила та переказала зі своєї картки усі кошти на рахунок, який вказав аферист. Як наслідок, вона втратила понад 72 тисячі гривень.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу зловмисника.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням не довіряти телефонним незнайомцям. У жодному разі нікому не повідомляйте дані вашої банківської картки, особливо ПІН-код та CVV2. Не змінюйте паролі та не перераховуйте кошти на невідомі рахунки за вказівками сторонніх осіб. Застережіть рідних та близьких від подібних злочинів.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтеся за номером 0 (800) 50-51-70.