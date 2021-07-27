Виступ російських гуртів в Тернополі – це програш інформаційної війни, – учасники АТО

На Тернопільщині – у розпалі скандал щодо можливого виступу російських гуртів на масштабному фестивалі «Файне місто», який відбуватиметься 28 липня – 1 серпня.

Йдеться про таких музичних виконавців: Louna, Anacondaz, «Порнофільми» та Wildways.

Ветерани та патріотичні громадські організації Тернопільщини б’ють на сполох, адже вважають, що запрошення проросійських музичних гуртів до Тернополя принижує честь та гідність українських військових.

Днями учасники бойових дій влаштували акцію протесту «Російське вбиває» під стінами Тернопільської міської ради, однак там їм сказали, що мерія не є співорганізатором фестивалю, тому не може вирішити проблему. Обурені ветерани учора, 21 липня, прийшли з протестом на засідання обласної ради, аби отримати підтримку.

Так, за дорученням голови обласної ради Михайла Головка сьогодні відбулося засідання комісії «З питань законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами». Що вирішили на засіданні – читайте далі.

«Готується картинка для російських ЗМІ»

Учасники бойових дій наголосили на тому, що виступ російських гуртів в Тернополі – це програш інформаційної війни.

– Ми усі розуміємо, що готується картинка, яка буде висвітлена у російських ЗМІ. На каналах країни-окупанта покажуть, як у Тернополі українська молодь танцює під російські гурти. У такий спосіб вони продемонструють, що в нас немає ніякої війни, а є лише окремі люди, які воюють, бо їм щось не подобається. Це неприпустимо. Відчуваючи відповідальність перед сім’ями товаришів, які загинули в російсько-українській війні, ми не можемо дозволити виступ російських гуртів на тернах нашої області. На нас дивиться зараз вся Україна. Якщо ми це дозволимо, то згодом концерти виконавців з РФ будуть по всій Україні, – наголосив учасник бойових дій Роман Павлишин.

Ветерани зауважили, що вони не проти проведення фестивалю «Файне місто», адже розуміють, яке велике значення він має для культурного й туристичного розвитку Тернопільщини. Мова йде виключно про російські гурти Louna, Anacondaz, «Порнофільми» та Wildways, якою б не була їхня позиція – пропутінська чи антипутінська.

– Війна – гібридна, то, можливо, нам теж треба діяти гібридними методами. Є інформація, що СБУ вже перевіряло цих виконавців. Раніше їм був заборонений в’їзд, але тепер ця заборона закінчилася. Може, за законом тут все нормально, але ми не можемо допустити такого, – зазначив учасник руху «Захисти Україну» Валерій Волинець.

«Приїзд російських гуртів – плювок в обличчя українських захисників»

Командир 6-ї резервної сотні Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Сергій Коновал закликав вирішити це питання мирним шляхом.

– Деякі ветерани дуже радикально налаштовані, а тому я прошу вирішити це питання спокійно. На «Файне місто» приїдуть тисячі гостей, європейські журналісти, а тому будь-яка бійка – це вкрай негативна репутація для всієї країни, – пояснив Сергій Коновал.

Те, що зараз відбувається в Україні, є тотальним інформаційним програшем, наголосив доброволець Роман Безкостий.

– Меладзе, Ані Лорак… Ці люди їдуть в країну-окупанта заробляти гроші, а потім виступають в Україні. Тому наше суспільство збурене. Якщо ви думаєте, що ветерани поговорять і залишать цю справу, то ні, так не буде. Приїзд цих гуртів – плювок в обличчя українських захисників, – обурився Роман Безкостий.

Перевірки фестивалю показали, що є підводні камені

Начальник ГУНП в Тернопільській області розповів, що стосовно «Файного міста» здійснили низку перевірок. Результат показав, що не все так гладко у плані законності.

– Організатори сьогодні не прийшли. Ми розуміємо, що для вирішення цієї проблеми ніхто з них руку не подасть, – зазначив Олександр Богомол. – Незрозуміло, куди будуть «стікатися» кошти за продаж квитків громадської неприбуткової організації. Напишемо офіційного листа в ДПС, щоб це проконтролювали. Хто і що буде наливати на території фестивалю? Кому і скільки? Ми розуміємо, що там будуть молоді люди, а тому важливо передбачити можливі небезпеки. До організаторів було багато питань, але не на всі вони дали відповіді.

Має приїхати 21 особа, зараз усі вони перебувають в РФ

Загалом до Тернополя з РФ планує прибути 21 особа, розповів начальник СБУ в Тернопільській області Юрій Борейчук.

– Організатори фестивалю дійсно зверталися в центральний апарат на ім’я Баканова, щоб отримати дозвіл на перебування зазначених громадян на території України. Було надіслано два листи – 5 та 15 липня. На перший лист надано дозвіл, стосовно другого – відповіді поки немає. Ми перевіряли інформацію, то станом на вчора ця 21 людина перебувала на території РФ, – підкреслив Юрій Борейчук. – Є два шляхи вирішення цієї проблеми: заборона в’їзду та відмова організаторів від участі цих гуртів.

Правоохоронці наголосили на тому, що все потрібно вирішувати законними методами, а за всі правопорушення доведеться відповідати.

Сорока