Інна Коминярська з Кременця з допомогою таланту отримала перемогу в Києві

9 лютого в Національній опері України ім. Тараса Шевченк відбувся ХІІ Міжнародний конкурс-фестиваль талановитих дітей-сиріт “Щасливі долоні” .

“В цьому році 30 дітей-сиріт в напрямку освіти, культури, і спорту з’їхались з усіх куточків України. Цього року дітям дають путівку в життя, ми їх відправляємо до Британії на навчання навесні, ми їх відправляємо в Хорватію для оздоровлення, відправляємо в Карпати”, – розповіла засновник конкурсу-фестивалю “Щасливі долоні” Олена Піддубна.

За 12 років благодійний проект допоміг розкрити таланти і здійснити мрії 500 дітей-сиріт з усіх куточків України. Цьогоріч в проекті взяли участь 600 дітей у віці від 12 до 16 років, відібраних на конкурсній основі Міністерством соціальної політики в напрямках “Освіта”, “Культура” та “Спорт”. 30 з них отримали нагороди на фестивалі.

Серед нагороджених – Інна Коминярська, учениця 9 класу НВК “Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ”, яка отримала перемогу у номініції “Мистецтво”. А саме отримала перше місце у вокальному конкурсі-фестивалі “Інтербачення 2016”.