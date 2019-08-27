До найбагатшої громади Тернопільської області приєдналися ще два села

Нещодавно Тернопільською обласною державною адміністрацією подано до Центральної виборчої комісії пакет документів для призначення додаткових виборів депутатів сіл Ступки, Романівка та Ангелівка, які приєдналися до Байковецької ОТГ.

Романівська та Ступківська сільські ради розпочали процес приєднання до Байовецької громади в минулому році. Остаточні рішення були прийнятті тільки тепер.

«Процес формування території Байковецької ОТГ підійшов до свого завершення. Все відбувалося у декілька етапів та є справжньою історією успіху в галузі децентралізації. Єдине, залишилося дочекатися ще призначення додаткові вибори депутатів від села Охримівці. Ще у 2017 році Охримівська сільська рада Збаразького району прийняла рішення про приєднання до Байковецької ОТГ. Однак, в ЦВК так і не призначили вибори через суперечки по питанню приєднання сільських громад рад з інших районів», – коментує радник з юридичних питань Тернопільського ЦРМС Михайло Лисиканич.

Нагадаємо, що минулого року до складу Байковецької грмади громади увійшли Гаї-Шевченківська та Чернелево-Руська сільські ради.