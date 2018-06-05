Як у Тернопільській амбулаторії підписують декларації з лікарями

З початку року запрацювала Тернопільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Знаходиться вона у приміщенні районного територіального об’єднання, і сьогодні тут обслуговують жителів обласного центру та прилеглих сіл. Зручність і мобільність – ті переваги, якими користуються пацієнти амбулаторії. Адже завжди є можливість на місці зробити УЗД чи здати аналізи. Завідувач Тернопільської АЗПСМ Галина Боднар розповіла, що вже майже місяць вони займаються підписанням декларацій. Щодня кожен лікар встигає опрацювати по 20 декларацій.

Від пацієнта нам потрібні копії та оригінали паспорта та ідентифікаційного коду, – каже пані Галина, – номер мобільного телефона, також обов’язково має бути довірена особа на випадок екстреної ситуації. На мобільний телефон пацієнта приходить код підтвердження особи і до 10 хвилин треба ввести код у систему. Реєстрація у сімейного лікаря займає 20-25 хвилин, у педіатра – до 40 хв.

Нині у Тернопільській амбулаторії один педіатр і дев’ять сімейних лікарів. Тут своїх пацієнтів уже знають в обличчя і з якими проблемами вони найчастіше звертаються, та обслуговують поки усіх, не залежно, чи уклала людина договір, чи ні.

У мене на сьогодні 215 підписаних декларацій з пацієнтами, – розповіла Галина Боднар, – і це поки достатньо, бо ми не встигаємо опрацювати більше.

Відвідування хворих на своїй дільниці не припиняли, адже важко оцінити у телефонному режимі стан людини. Лікарі очікують, що, можливо, помічником стане автомобіль, який обіцяють з дня на день. Тим часом до 1 липня ще треба встигнути набрати базу пацієнтів, а вже після цієї дати, як працюватимуть з тими, хто не підписав декларації з лікарем, поки не знають.

Хата