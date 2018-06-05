Росіяни люблять роздувати тему того, що мільйони українців у них на заробітках, — Сергій Притула

До уваги читачів “Погляду” — роздуми знаного шоу-мена, уродженця Тернопільщини Сергія Притули про актуальні проблеми Уркаїни і українців зокрема.

“Пост, який писався ще два тижні тому і постійно відкладався. Але раз деякі думки не дають спокою, то може і варто поговорити про це.

Коли їдеш потягом з Києва до Ужгорода 15 один, то часу вистачає не тільки на: поспати, підготувати концертну програму, відредагувати 3 сценарії серіалу, затвердити 3 пачки конкурсів на «Хто Зверху?», посваритися з колективом/помиритися з колективом, але й на 100500 думок, які роботи не стосуються взагалі.

Починаючи від того, що за тою щоденною працею провтикав написати окремий пост подяки Олегу Гусєву, за його титанічну працю в складі «Динамо» та Збірної. Зізнатись у щирому захопленні його самовіддачею на полі, за те, що завжди бився і вів за собою, за те, що в еру тендітних хлопчиків-мільйонерів у бутсах, залишався прикладом для наслідування тисячам пацанів, які мріють одягти футболку легендарного клубу чи головної команди країни! Був справжнім чоловіком! Що для мене він у пантеоні поряд з Лужним і Шовковським.

І закінчуючи міркуваннями про те, що на той світ дуже невчасно ідуть такі «глиби», як Мирослав Попович, Богдан Гаврилишин та Любомир Гузар, а їх місця ближчим часом нікому зайняти. Там вакуум. Політики дуже часто оперують поняттям «моральні авторитети нації», спекулюють на цих прізвищах, але, о диво! Жоден з них навіть на кілометр не може наблизитись до величі вище згаданих. Більше того, вони, возвеличуючи тих великих синів України, палець об палець не вдаряли, щоб прислухатись до них, до їх порад, до їх мудрості! На холєру та шана, якщо ви, псевдо схиляючи перед нею головцю, не вважали за потрібне слідувати їх мудрому слову?!! І ти, вряди-годи, у часи якогось чергового відкриття #зрадоньки, промовляєш про себе: «Дай Боже здоров’я Ліні Костенко, Борису Гудзяку, Івану Малковичу…». Може їх слово десь та й долетить до якогось владного вуха!

Останнім часом, не в останню чергу завдяки Олегу Сенцову, у суспільстві вирує підтримка наших несправедливо ув’язнених Кремлем земляків. Яких заарештовували на території країни-окупанта, країни-союзника окупанта, в анексованому Криму, зрештою, викрадали з території України! Лік пішов на десятки. Голодування Олега Сенцова – це якраз той каталізатор, який збурив суспільство. Але навіть цей відчайдушний крок не зробив такого рейваху в нашому повсякденні, як тоді, коли всі канали тиражували новини про те, як голодує Надя. І чи, бува, не через Надю, ми зараз маємо неприємний післясмак від того, що голодування Олега не має такого розголосу, як мало її?!!!

Кремль тримає десятки наших людей у тюрмі. Їм до сраки міжнародне право, ноти нашого МЗС і т.д.

Ми дуже корчимо з себе правову державу. Ну, їй-Богу!!! МИ КОРЧИМО!!! Себто, коли у іноземного інвестора наші віджимають успішний бізнес – то це, канєшно, фігня. Ну, подумаєш, там, у якогось хранцуза чи бєльгуна шось віджали! А коли світове співтовариство депортує російських дипломатів через отруєння Скрипаля, ну то шо… ми теж!!! Скільки треба? Стільки зробимо!!! Себто назовні ми в тренді, а всередині – соррі, пацани, тут свої правила! Тому, давайте відверто – в Україні, закон, як дишло!

Я знаю, що у наших тюрмах сидить достатня кількість «подданих царя владіміра». Яких можна міняти на наших. Але, «єжу понятно», що імперії чхати на своїх смердів. І от закралась мені в голову думка…. Хе-хе-хе. «Неправильно ты, Дядь Фьодор, бутерброд ешь… надо колбасой на язык класть» (с)!

Так от. А якого-то біса, ми їхніх артистів завертаємо на кордоні?!!!

А давайте «по-биріку», проведемо через парламент закон про кримінальну відповідальність незаконного перетину кордону України в контексті Криму. І… будемо пускати на територію України людей з РФ. Курва, ви за 2 години у парламенті можете прийняти 2000 поправок до закону! Прийміть одну! І запускайте! І садіть!!!! І буде в тій країні такий обмінний фонд, що мало не здасться!!!

Так, не питання, Євросоюз висловить занепокоєння, Америка – стурбованість! Рассєюшка направить нам 174 ноти протесту. А ми тим часом наберемо ту критичну масу в*язнів із російським паспортом, щоб не тільки у нас на аватарках писало #freesentsov, але й у російському ФБ сегменті строчили #спаситебасту, #спаситеиванушкуинтернешнл, #спаситеещекакоготочертакоторыйплевалназаконыукраиныподдержалпутинаипоэтомусидитвсизо!

І можна на артистах не зупинятись. Росіяни люблять роздувати тему того, що мільйони українців у них на заробітках. Повірте, їхнього брата у нас на заробітках теж не мало. Нехай не мільйони, але десятки тисяч – точно. Просто калібру більшого!

И тоді у жителів-мишебратьєв, можливо, виникнуть запитання до свого президента, уряду, влади – а біса якого-то стільки русскіх в «укрАінскіх застєнках тамітса»?!

Не впевнений, що це дасть поштовх до якихось реакцій всередині російського суспільства. Не впевнений, що це на всі 100% допоможе у питанні визволення наших бранців. Не впевнений, що це правильно «клин клином вибивати» і, борячись із монстром, самому частково ставати монстром. Але не міг не висловити публічно ті думки, які вже довший час рояться в голові”, — Сергій Притула – офіційна сторінка