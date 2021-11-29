Як у Тернополі святкуватимуть новорічні та різдвяні свята

У Тернопільському прес-клубі днями повідомили про організацію цьогорічних різдвяних та новорічних свят. Так різдвяно-новорічний ярмарок у Тернополі відкриється 10 грудня і триватиме аж до 24 січня. На тернополян чекають приємні веселощі та незабутньо проведений час.

Начальник міського управління стратегічного розвитку Юрій Дейнека повідомив, організацію новорічних та різдвяних свят цього року міська влада довірила проводити громадській організації «Тернопіль Фуд Фест», котра, як зазначив пан Юрій, не є новим суб’єктом у цій сфері, а має достатній досвід. Тож саме вона відповідатиме за монтаж та роботу атракціонів, торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами, чистоту й порядок на святкових локаціях тощо.

Також Юрій Дейнека коротко розповів про те, як працюватимуть основні об’єкти святкового ярмарку, а також назвав адреси, за якими з 15 грудня по 10 січня функціонуватимуть ялинкові базари в усіх мікрорайонах міста. Ось їхній перелік: вул. 15 Квітня (біля буд. №23); бульвар С. Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»); вул. Київська (біля будинку побуту); проспект Злуки (біля буд. №1); вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»); вул. Гетьмана І. Мазепи (майданчик біля буд. №2); перехрестя вулиць Миру – Дружби; вул. Карпенка (біля магазину «АТБ-маркет»); вул. С. Будного (біля магазину «АТБ-маркет»); вул. Генерала Шухевича (навпроти буд. №24); проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»); перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури; вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»); вул. Бродівська (майданчик біля верхнього тунелю); вул. Живова (біля ТЦ «Орнава»).

Детальніше про те, що готують організатори для тернополян на зимові свята, розповів журналістам керівник ГО “Тернопіль Фуд Фест” Руслан Купріюк.

– Концепція нашого проєкту – відновлення європейських традицій, адже різдвяні ярмарки є характерною ознакою культурного коду західної цивілізації, – сказав він. Відтак ознайомив із картою-схемою головних локацій святкового дійства на Театральному майдані й навколо нього та акцентував на його новаціях. Так, приміром, цього року ковзанка буде значно більшою, ніж минулого, а окрім неї, тернополян та гостей міста порадує гірка для сноутюбінгу довжиною 50 і висотою 6 метрів. По-новому – гарніше й сучасніше – буде виглядати, за його словами, торговельна зона з кількома десятками будиночків. При цьому Руслан Купріюк зауважив, що вдосконалення проводяться не за бюджетні гроші, а за кошти інвесторів. А пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, висловив думку, що такі ярмарки – це дуже хороший приклад синергії підприємців, влади й громади.

– Наша мета – привернути увагу якомога більшої кількості туристів, щоби люди з різних міст приїжджали святкувати саме до Тернополя, – зазначила у своєму виступі директорка комунального підприємства Туристично-інформаційний центр міста Тернополя Ірина Потішна. Відтак розповіла, що саме для цього буде оновлено та розширено один із головних святкових об’єктів – резиденцію Святого Миколая. А також проводитиметься більше різноманітних заходів, зокрема й цікавих майстер-класів для дітей шкільного віку. До речі, як поінформував Юрій Дейнека, за кількістю туристів Тернопіль уже вийшов на рівень докризового 2019 року.



