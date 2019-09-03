Як відбулася посвята у студенти ТНМУ

Урочисте засідання вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, присвячене матрикуляції студентів першого курсу, відбулося 30 серпня 2019 року у внутрішньому дворі адміністративного корпусу вишу.

До лав студентів ТНМУ цього року увійшло 1300 нових студентів, які склали урочисту обіцянку присвятити своє життя благородній справі – боротьбі за здоров’я людини, берегти та примножувати кращі традиції вишу, бути гідними почесного звання студента-медика. З цієї дати для кожного з них розпочався відлік днів, місяців, років для здійснення мрії – стати кваліфікованим лікарем, стоматологом, провізором, медичною сестрою, парамедиком, фізичним терапевтом, досягти успіху на професійній ниві і стати багатогранною особистістю.

Урочисту церемонію посвяти у студенти було розпочато спільною молитвою та благословенням з боку владик і всечесних отців.

«Сьогодні ви вперше одягли білі халати, які є дуже символічними. Ви повинні пам’ятати, що лікар повинен мати не тільки вправні руки і професіоналізм, а чистоту і щирість, коли працює з пацієнтом. Дуже часто хворий потребує підтримки і розуміння з боку медиків, переконання в тому, що одужає, перемоги на своїми емоціями, щоб мати силу для життя і боротьби за своє здоров’я. Нехай Всемилосердний Господь благословляє вас у кожній миті вашого навчання», – побажав Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, владика Теодор привітав всіх присутніх з початком навчального року – шляхом, який має свою ціль і конкретну мету. За його словами цей шлях веде до зростання людини. Він наголосив на тому, що покликання медичного працівника є високим і шляхетним, бо воно походить від самого Бога, адже він вклав у серце бажання служити ближньому і тому, хто найбільше потребує людської помочі. Він побажав пройти шлях навчання і професійного росту з любов’ю, надією, радістю, з натхненням.

«Від імені всієї університетської родини щиро вітаю вас з початком важливого життєвого етапу. Сьогодні ви приєднуєтеся до великої і дружної сім’ї студентів Тернопільського національного медичного університету. Цього року до університету вступило 1300 молодих людей. Це другий показник в Україні серед медичних вишів. Для вас настав доленосний день – ви обрали омріяний фах, вперше одягли білі халати і вступили в царину людського духу – медицину.

Відразу хочу сказати, що буде нелегко, але ми впевнені, що ви справитеся з цим, оскільки нема в Україні більше таких спеціальності, для яких не вимагали 150 балів прохідних з ЗНО, щоб вступити до університету. Нема інших спеціальностей, для яких обов’язковим є складання фізики і математики. Ви пройшли ці випробування. Це означає, що ви одні з кращих, здібніших і талановитіших випускників шкіл. Ми дуже сподіваємося, що ви продовжите цей успішний шлях навчання в нашому університеті. Адже, щоб отримати фах лікаря чи стоматолога, провізора чи фізичного терапевта, парамедика чи медсестри, вам доведеться багато вчитися. Ви будете вивчати медицину – науку, яка пов’язана зі здоров’ям і життям людини. Прогалин у ваших знаннях бути не може. Будь-які помилки можуть коштувати дуже дорого. Їх ціна – життя людини.

Зараз стоїть 426 майбутніх лікарів. Ми сподіваємося, що через 6 років ви у такому ж складі отримаєте дипломи. Буде важко, бо вчитися треба навіть після закінчення університету. Медицина – це та галузь, яка постійно розвивається. Вам, щоб бути успішними в професії, потрібно бути в курсі усіх нових досягнень галузі. Вже сьогодні є такі дисципліни, які ще 30 років тому ми не вивчали. Медицина базується на таких основоположних предметах, як біологія, молекулярна біологія, біохімія, генетика та багато інших. Всі їх ви повинні будете вивчити упродовж 6 років. Окрім того, ви будете складати Міжнародний іспит з основ медицини. Він перевіряється і адмініструється в США. З радістю повідомляю, що цього року студенти нашого університету склали цей іспит найкраще в Україні. Ми сподіваємося, що ви продовжите цю традицію. Інша тенденція, яка вас стосується, це те, що студент-медик і лікар повинні знати англійську мову. Справа в тому, що всі новинки і публікації про них виходять англійською мовою. І знову ж таки ви будете складати іспит на знання професійною англійською мови. Перед вами, як бачите, стоять важливі завдання. Але ваша мета варта цього.

У 2000 році в нашому університеті було започатковано фармацевтичний факультет. На ньому підготували понад 3000 провізорів, які працюють на фармацевтичному ринку України, котрий постійно потребує нових фахівців. Сьогодні ми вітаємо 88 молодих людей, які вирішили стати провізорами, а 167 майбутніх провізорів буде навчатися заочно. Ви обрали дуже цікаву і потрібну людям професію. Провізор у перекладі з латинської мови означає «той, що передбачає, той, що відчуває». Професія провізора у всіх країнах світу на рівних позиціях з професією лікаря. Фармація також постійно розвивається. Вже сьогодні для створення медикаментозних засобів використовуються високотехнологічні методи, наприклад нанотехнології. На фармацевтичному ринку постійно з’являються нові препарати. Ви повинні всі їх знати і багато професійних тонкощів, пов’язаних з їх застосуванням.

Також сьогодні тут є майже 110 майбутніх стоматологів. Ви ті, хто через п’ять років буде робити людей щасливими і привабливими. Сьогодні гарна і білосніжна посмішка вважається запорукою успіху, добробуту і благополуччя. Стоматологія також є тією галуззю, яка швидко розвивається і дуже затребувана в суспільстві. Адже нема такої людини, яка би за свого життя ні разу не зверталася до стоматолога. Сучасна стоматологія дає можливість вилікувати зуб, відновити його за допомогою новітніх стоматологічних технологій. Ви самі ті, хто буде дарувати щастя людям, роблячи їх посмішку чарівною.

Сьогодні фах медичної сестри є однією з найгуманніших. Якщо взяти до уваги результати соціологічних опитувань у світі, то спеціальність медичної сестри входить у трійку найпотрібніших і найпрестижніших професій. Медсестра не тільки доглядає за хворими, вона також дбає про профілактику захворювання, допомагає реабілітуватися хворим і надає психосоціальну допомогу. Це окрема галузь медицини. Після завершення навчання для отримання кваліфікаційного рівня «бакалавр» зможете продовжити навчання магістратурі, а далі за бажанням стати доктором філософії у медсестринстві. Наш університет єдиний в Україні, який дає можливість стати доктором філософії з медесестринства.

Другий рік поспіль ми набираємо на навчання парамедиків. Зараз відбувається реформа в галузі екстреної медичної допомоги. Наш університет один з двох, який готує спеціалістів, що будуть працювати в новій системі ЕМД. Ви саме ті люди, які без перебільшення, кілька разів на день рятуватимуть життя людей на місцях ДТП, нещасних випадків, стихійних лих і т.д. Ви повинні будете надати першу допомогу, стабілізувати стан хворого чи потерпілого і негайно доправити до лікарні.

До нас на спеціальність «Фізична терапія» вступила 81 молода людина. Зараз це дуже потрібна і популярна професія. Дуже часто всі зусилля лікаря зводяться нанівець, якщо з пацієнтом не працює фізичний терапевт. Саме ці спеціалісти створюють програми реабілітації хворих і допомагають їм адаптуватися до повноцінного життя.

Цього року ми відкрили ще одну спеціальність – «Громадське здоров’я». Це ті фахівці, які будуть займатися профілактикою захворювань, турбуватимуться про збільшення тривалості життя. Це також менеджмент в охороні здоров’я, біостатистика, епідеміологія.

Шановні першокурсники, щоб допомагати людям, які страждають від різних захворювань, потрібні глибокі знання. Ви їх отримаєте в нашому університеті. Для цього тут створені всі умови. Університет має потужний професорсько-викладацький склад. Вас будуть навчати більше, ніж 100 професорів, понад 400 доцентів. Вони мають великий клінічний і практичний досвід. Щодня вони будуть ділитися своїми знаннями і вміннями з вами. Уже через декілька днів ви розпочнете навчання у чудових аудиторіях і лабораторіях. Бібліотека, фонд якої налічує майже півмільйона книг, очікує вас. Також ви будете навчатися в новітніх комп’ютерних класах і центрі симуляційного навчання. Навчальні методики, які впроваджені в нашому університеті, максимально адаптовані до світового освітнього простору і базуються на сучасних комп’ютерних технологіях. За допомогою сучасних мобільних пристроїв ви легко зможете зайти на електронні ресурси університету, де є все необхідне для навчання – від розкладу занять до матеріалів підготовки до них.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб ваш час перебування в університеті був не тільки часом інтенсивного навчання, а й щоб ви мали цікаве і насичене студентське життя. У нас діють наукові гуртки, де можна вдосконалюватися в обраній спеціалізації і спробувати свої сили в науці. Міжнародні студентські літні школи відбуваються в нашому навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина». У них беруть участь кращі студенти нашого і багатьох закордонних університетів. Іноземні викладачі проводять майстер-класи і читають лекції, а програма шкіл насичена цікавими заходами. Ви будете мати можливість брати участь у спортивних секціях, культурно-масових заходах, волонтерській діяльності.

Цього року ми запровадили інститут менторства в університеті. Старшокурсники стануть для вас надійними наставниками і друзями. Вони допоможуть якнайкраще адаптуватися до навчання. Ви також можете звертатися за порадами до своїх викладачів-кураторів.

Сьогодні студентами стають громадяни з 19 інших країн, які обрали наш університет для навчання. Загалом у нас навчається майже 2000 іноземних студентів з 59 країн світу. Раджу познайомитися з ними. Це допоможе їм краще соціалізуватися і адаптуватися до нашої країни, а вам вивчити іноземну мову і розширити свій кругозір.

Пам’ятайте – ви обрали найгуманнішу і найпотрібнішу професію у світі. Ніколи не зупиняйтеся, постійно розвивайтеся і вдосконалюйтеся, будьте впертими і наполегливими у навчанні – і ви досягнете успіху! Ми будемо раді вашим успіхам. Впевнений, що ними ви будете примножувати славу університету. Хай вам щастить, а Бог дарує вам добру долю і широку життєву дорогу», – зазначив у своїй промові Михайло Корда.

Міський голова Тернополя Сергій Надал від щирого серця побажав успіхів навчанні і професійному становленні.

«Сьогодні університетська родина поповнюється новими молодими людьми, а я впевнений, що і новою українською медичної елітою. Вітаю, шановні студенти, вас з тим, що ви зробили правильний вибір – обрали один з кращих вишів країни, який є гордістю нашого міста. Ви робити сьогодні серйозний крок у доросле і самостійне життя. Позаду іспити і хвилювання, а попереду нове, цікаве студентське життя. Ваша професія дуже відповідальна. Це швидше місія, яка полягає у порятунку життя і здоров’я інших людей. Тернопіль є містом молоді, тому закликаю вас до активної громадської діяльності, до активної участі у житті громади Тернополя, бо ви маєте формувати майбутнє її. Бажаю розвитку і процвітання Тернопільському медичному університету.», – звернувся Сергій Віталійович.

Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Володимир Богайчук привітав першокурсників, викладачів і їх батьків зі святом. Він побажав успіхів, наполегливої праці у навчанні і професійному становленні.

У ТНМУ зберігають і підтримують традиції, сформовані в університеті. Цього урочистого дня привітати першокурсників завітав ректор Тернопільського медуніверситету 1981-1997 років – професор Іван Сміян. Він зазначив, що під час свого керування можливо було прийняти лише 450 нових студентів, а тепер до медичної студентської спільноти приєдналося 1300 молодих людей.

Матрикули студентам, які отримали найвищі бали рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання, а також з найкращим результатом склали вступні іспити, вручив ректор університету, професор Михайло Корда.

Урочисту присягу студента зачитав доцент Григорій Загричук.

Окрасою заходу став хор ТНМУ, у виконанні якого прозвучали офіційний і духовний гімни України, гімн університету, молитва «Отче наш» та «Гаудеамус».

Бажаємо всім першокурсникам успішного навчання, цікавого студентства і самореалізації!

Більше світлин тут: https://www.facebook.com/pg/tdmu.official/photos/?tab=album&album_id=2304936446295139

Джерело: сайт ТНМУ.