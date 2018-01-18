На Тернопільщині лісопорушники утікали, але їх наздогнали. 16 січня в урочищі «Порохова» працівниками лісової охорони ДП «Бучацьке лісове господарство» разом з оперативною групою національної поліції Бучацького відділення Теребовлянського відділу ГУНП в Тернопільській області було затримано лісопорушника,- повідомляє прес-служба лісництва.

Ним було зрізано два дерева дуба звичайного діаметром пенька 18 і 20 см в кількості 0,269 м3. При ньому було виявлено ручну пилку.

Підприємству завдано шкоди у сумі 2067,68 грн. За фактом тривають слідчі дії.