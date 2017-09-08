Новини Тернополя 

Які тернопільські студенти можуть безкоштовно полікувати зуби

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За домовленістю між ректором ТНЕУ Крисоватим А.І. та ректором ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського Корди М.М. студенти ТНЕУ мають змогу отримати БЕЗКОШТОВНУ стоматологічну консультацію і лікування. Цю гарну новину повідомляє Профком студентів ТНЕУ .
Послуги надаватимуться за адресою: м.Тернопіль, вул.Чехова 7 (стоматологічний факультет).
Для цього Вам потрібно звернутись у реєстратуру та повідомити, що ви є працівником чи студентом даного університету.
Також за детальною інформацією Ви можете звернутись у профком студентів ТНЕУ

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