Які тернопільські студенти можуть безкоштовно полікувати зуби

За домовленістю між ректором ТНЕУ Крисоватим А.І. та ректором ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського Корди М.М. студенти ТНЕУ мають змогу отримати БЕЗКОШТОВНУ стоматологічну консультацію і лікування. Цю гарну новину повідомляє Профком студентів ТНЕУ .

Послуги надаватимуться за адресою: м.Тернопіль, вул.Чехова 7 (стоматологічний факультет).

Для цього Вам потрібно звернутись у реєстратуру та повідомити, що ви є працівником чи студентом даного університету.

Також за детальною інформацією Ви можете звернутись у профком студентів ТНЕУ

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