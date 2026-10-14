У Рівному внаслідок падіння БпЛА постраждали п’ятеро людей, серед них дитина

Уранці Рівне зазнало чергової атаки. Внаслідок падіння безпілотника в житловому секторі постраждали п’ятеро людей, зокрема дитина 2012 року народження.

Про це повідомив колишній міський голова Рівного Олександр Третяк.

Унаслідок падіння БпЛА загорілися чотири приватні автомобілі та покрівля триповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів.

Також пошкоджено покрівлю будинку, вибито вікна та зазнав пошкоджень сусідній житловий будинок.

Рятувальники дістали з-під завалів жінку та передали її медикам.

Пожежу вже ліквідували. Наразі на місці події тривають розбір завалів і проливання конструкцій. До роботи залучені екстрені служби.