На Тернопільщині чоловік у військовій формі збирає гроші та продукти для ЗСУ: що кажуть у громаді

У селищі Великі Бірки на Тернопільщині чоловік у військовій формі збирає гроші та продукти нібито для військовослужбовців. При цьому він посилається на підтримку та дозвіл селищного голови, однак Любомир Ковч такого дозволу не надавав.

Про це повідомили у Великобірківській селищній раді.

У громаді зазначили, що громадська організація, від імені якої проводять збір, справді існує. Про ситуацію також повідомили поліцейського офіцера громади.

У селищній раді закликали жителів бути уважними, самостійно перевіряти інформацію про збір і зважено ухвалювати рішення щодо передачі коштів чи продуктів.

«Давати чи не давати кошти та продукти — особисте право кожного», — наголосили в селищній раді.