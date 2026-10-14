На Тернопільщині чоловік у військовій формі збирає гроші та продукти для ЗСУ: що кажуть у громаді
У селищі Великі Бірки на Тернопільщині чоловік у військовій формі збирає гроші та продукти нібито для військовослужбовців. При цьому він посилається на підтримку та дозвіл селищного голови, однак Любомир Ковч такого дозволу не надавав.
Про це повідомили у Великобірківській селищній раді.
У громаді зазначили, що громадська організація, від імені якої проводять збір, справді існує. Про ситуацію також повідомили поліцейського офіцера громади.
У селищній раді закликали жителів бути уважними, самостійно перевіряти інформацію про збір і зважено ухвалювати рішення щодо передачі коштів чи продуктів.
«Давати чи не давати кошти та продукти — особисте право кожного», — наголосили в селищній раді.