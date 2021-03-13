У Тернопільській області у тимчасовий госпіталь перепрофільовано шість закладів охорони здоров’я. Список

Управління охорони здоров’я: Зі 902 госпіталізованих хворих на коронавірус – 580 осіб перебувають на кисневій підтримці, 18 – на апараті ШВЛ

☝️ Як попередньо уже повідомлялось, на Тернопільщині, станом на 12 березня 2021 року, за результатами досліджень методом ПЛР обласного лабцентру діагноз коронавірусної інфекції лабораторно підтверджено у 45630 випадках, за добу – у трьох районах області підтверджено 566 нових випадків COVID-19.

У розрізі 45630 випадків – 42815 у дорослих, 2815 у дітей.

📍 В медзакладах охорони здоров’я першої хвилі Тернопільщини на стаціонарному лікуванні перебуває 902 особи, що на 3,6 % менше, ніж за попередню добу.

Серед них 884 дорослих та 18 дітей – повідомляє управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Всього на кисневій підтримці – 580 осіб та 18 осіб на апараті ШВЛ.

📍 За добу госпіталізовано 75 осіб, виписано – 125.

📍 Загалом, продовжують хворіти 4785 осіб, з них на амбулаторному спостереженні – 3883 особи.

Відмічається щоденний ріст виявлення хворих на COVID-19. Щодо показника завантаженості ліжка по області, то він становить 46,9 %.

📍 Зі 45630 осіб, у яких виявлено станом на сьогодні COVID-19 – 40207 осіб одужало (88,1 %).

📍 За весь епідчас пандемії COVID-19 зареєстровано 638 летальних випадків, з яких троє – жителі сусідніх областей.

За 11.03.2021 року зареєстровано 2 летальних випадки від COVID-19.

📍 Додамо, всього на території області в готовності перебувають 38 закладів охорони здоров’я на 2015 ліжко/місць передбачених для лікування COVID-19.

1823 ліжко/місця забезпечено киснем, що становить 90,5%, з них централізовано підведено кисень 1324 та 499 концентратори.

В Тернопільській області у тимчасовий госпіталь перепрофільовано всього 6 закладів охорони здоров’я, а саме:

🔹 КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на 135 ліжко/місць;

🔹 КНП «Гусятинська комунальна лікарня» Гусятинської селищної ради на 100 ліжко/місць;

🔹 КНП «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради на 124 ліжко/місць;

🔹 КНП «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради на 80 ліжко/місць;

🔹 КНП «Монастириська міська лікарня» Монастириської міської ради на 90 ліжко/місць;

🔹 КНП «Міська комунальна лікарня №3 Тернопільської міської ради – 125 ліжко/місць. Світлана Гуменна, пресслужба

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