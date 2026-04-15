У Чорткові з 20 квітня діятимуть нові тарифи на проїзд
У Чорткові з 20 квітня запроваджують нові тимчасові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету.
Згідно з новими умовами, вартість проїзду становитиме:
- 20 грн — при безготівковій оплаті (банківською карткою, гаджетом з NFC або електронним квитком);
- 30 грн — при оплаті готівкою у водія.
У міській раді зазначають, що таким чином продовжують стимулювати пасажирів переходити на безготівковий розрахунок, щоб зробити фінансові операції більш прозорими.
Чому зростає вартість проїзду
Востаннє тариф у Чорткові змінювали ще у червні 2022 року. Відтоді суттєво зросли витрати перевізників.
Зокрема:
- дизельне пальне з початку 2026 року подорожчало на 77% — з 52 до 92 грн за літр (пальне становить близько 45% структури тарифу);
- мінімальна зарплата, а також ціни на запчастини, мастила та шини зросли в середньому на 40–60%;
- через збитковий тариф комунальне підприємство «Чортківський міський транспорт» щомісяця недоотримує близько 300 тисяч гривень.
У міській раді наголошують, що працювати у збиток і водночас забезпечувати стабільний графік руху транспорту — неможливо.
Тарифи — тимчасові
Нові ціни на проїзд мають тимчасовий характер. Вони діятимуть до моменту, поки Державна регуляторна служба розглядає розрахунки для встановлення економічно обґрунтованого постійного тарифу.
Ситуація в інших містах
Зростання вартості проїзду спостерігається і в інших містах України. Зокрема:
- у Дрогобичі тариф становить 28–30 грн;
- у Львові готівковий проїзд також сягнув 30 грн;
- підвищення відбулося в Івано-Франківську, Чернівцях та Кам’янці-Подільському.
Таким чином, Чортків не є винятком у загальноукраїнській тенденції подорожчання громадського транспорту.