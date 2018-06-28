Юстина Шидловська – видатна тернополянка, яка стала першою волонтеркою у місті

Підтримайте електронну петицію за встановлення меморіальної дошки видатній тернополянці https://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/954

Знаєте, хто перша тернопільська волонтерка? Чи чули Ви колись про меценатку Юстину Шидловську?

На початку ХХ століття Юстина Шидловська відкрила знану у всій Європі “Подільську Гостинницю”, сприяла тернопільським театралам, підтримувала політичних в’язнів-українців, очолювала Союз Українок, дбала про тернопільське жіноцтво, ставши організаторкою першого дитячого садочка у місті.

Пані Юстина мала чітку проукраїнську позицію, була щирою патріоткою і вочевидь, підтримувала зв’язки зі спецслужбами УНР. Пізніше співпрацювала із ОУН. Проголосувати за встановлення меморіальної дошки дуже просто:

– перейдіть за посиланням: https://e-dem.in.ua/ternopil/Account/Register

– заповніть всі поля й натисніть “отримати sms-код”

– на телефон Вам прийде підтвердження – введіть цей код у відповідне поле

– також на пошту прийде лист із посиланням – перейдіть за ним для завершення реєстрації.