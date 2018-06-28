Юстина Шидловська – видатна тернополянка, яка стала першою волонтеркою у місті
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Знаєте, хто перша тернопільська волонтерка? Чи чули Ви колись про меценатку Юстину Шидловську?
На початку ХХ століття Юстина Шидловська відкрила знану у всій Європі “Подільську Гостинницю”, сприяла тернопільським театралам, підтримувала політичних в’язнів-українців, очолювала Союз Українок, дбала про тернопільське жіноцтво, ставши організаторкою першого дитячого садочка у місті.
Пані Юстина мала чітку проукраїнську позицію, була щирою патріоткою і вочевидь, підтримувала зв’язки зі спецслужбами УНР. Пізніше співпрацювала із ОУН.
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