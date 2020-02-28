На Тернопільщині встановили черговий рекорд з масового виконання легендарної української пісні

Двадцять сьомого лютого у Чорткові відбулося встановлення чергового національного рекорду України по найбільшій передачі естафети з покоління в покоління твору Володимира Івасюка «Червона рута» на одній локації.

Дійство відбулося на майданчику перед будівлею Чортківського районного будинку культури імені Катерини Рубчакової.

Фото Максима Огородника

Учасники різних вікових категорій спільно з тернопільським гуртом «Тріода» у вишиванках виконали одну з найвідоміших українських пісень у світі, встановивши новий рекорд України.

Пропонуємо також відеоогляд події.

Відео Любомира Габруського

До слова, організатором дійства виступила очільниця відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської райдержадміністрації Галина Чайківська. За підрахунками Президента національного реєстру Рекордів України Валентина Щербачова на одній локації знаходилось 614 осіб.

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