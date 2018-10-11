Тернопільській сім’ї, в якій виховується 9 дітей, презентували комфортний будинок, вартістю у понад мільйон гривень (фото)

Справжнє свято — переїзд у новий комфортний дім, в якому нікому не буде тісно, влаштували для сім’ї Данилюків з Тернопільщини. На придбання цього будинку сімейного типу держава виділила майже один мільйон двісті тисяч гривень.

Відтепер велике сімейство Олега та Світлани Данилюків мешкатимуть у селі Жовнівка Бережанського району. На вихованні у них перебуває дев’ятеро дітей: 4 власних та 5 прийомних дітей. Найстаршому 28 років, наймолодшому – три. Вперше на виховання взяли дитину, їхнього найстаршого сина, 10 років тому.

Сьогодні на новосілля до них завітали нові односельчани та друзі. Урочисту червону стрічку разом з дітьми перерізав голова обласної ради Віктор Овчарук.

— Ви взяли на себе величну, але дуже важливу та відповідальну місію – виростити, виховати дітей, підготувати їх до дорослого життя. І хоча кажуть, що чужих дітей не буває, добре розуміємо, які відвагу, мужність, доброту та чуйність треба мати, щоб у доволі складний економічний час відважитись на такий крок — взяти на виховання ще й прийомних діток. Тож дякую вам, шановні батьки, за гідну громадянську позицію та повні любові серця, — звернувся до Олега та Світлани Данилюків обласний очільник.

Довідка: великий комфортний будинок, вартістю у понад мільйон гривень, придбано за кошти державного бюджету. Ще 61 тисячу гривень для облаштування житла виділили з місцевого бюджету.