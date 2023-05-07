З прапорами України та в символічному вбранні: як TVORCHI з’явилися на відкритті “Євробачення-2023”

У Ліверпулі 7 травня відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2023“.

Так, учасники 37 країн пройшлися “бірюзовим хідником”, продемонстрували свої образи та дали коротенькі інтерв’ю ведучим Тимуру Мірошниченку та Сем Квек. Перед єврофанами вже з’явився цьогорічний представник від України – дует TVORCHI.

Публіка Ліверпуля, яка зібралася подивитися урочисту церемонію відкриття конкурсу, зустріла Джеффрі Кенні та Андрія Гуцуляка гучними оплесками та синьо-жовтими прапорами.

Самі ж учасники TVORCHI обрали для виходу на “бірюзовий хідник” символічне вбрання. Вони з’явилися у чорно-червоних костюмах, на яких були написані імена дітей, які могли загинути. Та завдяки інкубаторам інтенсивної терапії, що придбали TVORCHI, вони вижили.

“На вбранні написані імена та вага дітей, які народилися під час війни раніше часу. Вони вижили, завдяки інкубаторам інтенсивної терапії. Разом з United24 ми збираємо кошти на такі ж інкубатори, щоб врятувати життя та серця таких малюків. Ми вважаємо, це дуже важливо”, – розповів Андрій Гуцуляк.

До речі, минулого року саме український колектив Kalush Orchestra виборов перше місце на “Євробаченні”. Ведучий Тимур Мірошниченко поцікавився, чи зможуть TVORCHI повторити минулорічний тріумф українців та чи засмутяться вони, якщо не здобудуть перемогу. На це Джеффрі Кенні відповів, що найголовніше для них – це перемога України у війні з Росією.

“Що ж, насправді це не є нашим пріоритетом просто зараз. Виграємо ми чи ні – це все одно буде чудово для нас всіх. Але найважливіша ціль – це перемогти війну в Україні, і ми активно докладаємо максимальних зусиль, як і всі українці. Вони докладають максимальних зусиль щоб пришвидшити прихід перемоги”, – сказав Джеффрі Кенні.

Утім, музиканти обіцяють гарно виступити на конкурсі, аби українців запам’ятали.

“Для нас важливо виступити гарно, щоб представити нашу країну якнайкраще. Ми вже показуємо дещо нове з України – електронну музику. Я думаю, це чудово показати, яка Україна різна, як багато в ній різних людей”, – додав Андрій Гуцуляк.

На завершення Тимур Мірошниченко сказав TVORCHI патріотичне гасло – “Слава Україні!”. На що музиканти відповіли – “Героям слава!”.