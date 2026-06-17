На Чортківщині розшукують 65-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся
У селі Бурдяківці Чортківського району розшукують місцевого жителя Михайла Мамчура, який зник 16 червня 2026 року.
За інформацією рідних, Мамчур Михайло Григорович, 1960 року народження, близько 17:00 вийшов з дому та досі не повернувся. Наразі його місцезнаходження залишається невідомим.
Родичі та правоохоронці просять усіх, хто бачив чоловіка або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, невідкладно повідомити про це.
Звертатися можна за телефонами:
- 068 026 72 83 (дружина Ліза);
- 067 126 06 78 (син Василь);
- 102 (поліція).
Рідні просять небайдужих поширити інформацію, щоб допомогти якнайшвидше знайти чоловіка.