11:05 | 17.06.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Чортківщині розшукують 65-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У селі Бурдяківці Чортківського району розшукують місцевого жителя Михайла Мамчура, який зник 16 червня 2026 року.

За інформацією рідних, Мамчур Михайло Григорович, 1960 року народження, близько 17:00 вийшов з дому та досі не повернувся. Наразі його місцезнаходження залишається невідомим.

Родичі та правоохоронці просять усіх, хто бачив чоловіка або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, невідкладно повідомити про це.

Звертатися можна за телефонами:

  • 068 026 72 83 (дружина Ліза);
  • 067 126 06 78 (син Василь);
  • 102 (поліція).

Рідні просять небайдужих поширити інформацію, щоб допомогти якнайшвидше знайти чоловіка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *