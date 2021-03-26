За непослух та підбурювання до бунту Антонія-Григорія (Планчака) позбавлено клирицького стану

У березні 2018 р. подано до загального відома, що ієромонах Антоній-Григорій (в миру Роман Планчак) видалений з монашого стану і це видалення затверджене Святішим Отцем Франциском. Відносно цього ж священнослужителя проведено карний процес. Про це повідомляє пресслужба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Вироком колегії суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ від 13 червня 2019 року о. Антонія-Григорія (Планчака) позбавлено клирицького стану. Його визнано винним у скоєнні наступних злочинів: непослух проти власного ієрарха; підбурювання до бунту і ненависті проти власного ієрарха; незаконне присвоєння, затримання і виконання уряду ігумена монастиря; зловживання владою, недбайливе здійснення і занедбання актів влади у період виконання обов’язків намісника монастиря; перешкоджання вільному виконанню служіння законної влади та ведення фінансових операцій і торгівлі всупереч приписам загального права.

Після розгляду апеляції, яку подав о. Роман Планчак, Трибунал Верховного Архиєпископа УГКЦ своїм вироком від 16 березня 2021 р. затвердив рішення колегії суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії. Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський кир Василій Семенюк 26 березня 2021 р. наказав виконання цього вироку (див. додаток) і від цього дня накладена кара зобов’язує колишнього ієромонаха Антонія-Григорія (Планчака).

Оцим інформуємо всіх вірних, що позбавленому клирицького стану Роману Планчаку заборонено священнодіяти. Він не може служити Божественну Літургію, звершувати таїнства, зокрема хрестити, вінчати і сповідати вірних, здійснювати будь-що, що може виконувати священнослужитель. Якщо б священник позбавлений клирицького стану звершував вінчання чи сповідь, то вони будуть не тільки незаконні, але й недійсні, тобто не будуть мати жодного наслідку. Колишньому ієромонаху Антонію-Григорію заборонено служити будь-які богослужіння у храмі чи поза ним, в тому числі звершувати будь-які прилюдні моління за хворих, екзорцизми чи подібні молитви. Він не може називати себе греко-католицьким монахом чи священником, бо згідно із канонічними нормами він прирівнюється до мирянина.

Закликаємо вірних не звертатися до Романа Планчака у справах і питаннях, що стосуються духовного і священичого служіння.

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Додаток:

Вих. № 82/2021

Тернопіль, 26 березня 2021 р. Б.

Декрет

Колегія суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ 13 червня 2019 року (Вих. №5/2019) на першому ступені суду, визнавши винним колишнього ієромонаха Антонія-Григорія (Романа Планчака) у злочинах непослуху проти власного ієрарха, розпалювання бунту і ненависті проти власного ієрарха, незаконного присвоєння, затримання і виконування уряду ігумена, зловживання владою, недбайливого здійснення і занедбання актів влади у період виконування обов’язків намісника монастиря, перешкоджання вільному виконанню служіння законної влади та заняття фінансовими операціями і торгівлею всупереч приписам загального права, наклала на обвинуваченого кару позбавлення клирицького стану. Священнослужитель подав апеляцію до Трибуналу Верховного Архиєпископа УГКЦ. 16 березня 2021 р. колегія суддів Трибуналу Верховного Архиєпископа УГКЦ на другому ступені судочинства видала остаточний вирок у справі покарання священника Антонія-Григорія (Планчака), повністю потвердивши вирок, який був винесений на першому ступені суду (Вих. № 05/21 від 16.03.2021). Беручи до уваги вище сказане, отримавши виконавчий декрет (Вх. №43/2021 від 25.03.2021р. Б.), керуючись канн. 1337 §1, 1338, 1340 §1 ККСЦ, кан. 141 КПП УГКЦ,

оцим наказую

виконання вироку колегії суддів Трибуналу Верховного Архиєпископа УГКЦ (Вих. № 05/21 від 16.03.2021), яким було визнано священника Антонія-Григорія (Романа Планчака) винним у скоєнні злочинів, а саме:

1. непослуху проти власного ієрарха, про який в кан. 1446 ККСЦ;

2. розпалювання бунту і ненависті проти власного ієрарха, про який в кан. 1447 § 1 ККСЦ;

3. незаконного присвоєння, затримання і виконування уряду ігумена монастиря св. Теодора Студита, про який в кан. 1462 ККСЦ;

4. зловживання владою, недбайливого здійснення і занедбання актів влади у період виконання ним обов’язків намісника монастиря св. Теодора Студита та спільнот загалом, про який в кан. 1464 §§1-2 ККСЦ;

5. перешкоджання вільному виконанню служіння законної влади, про який в кан. 1447 § 2 ККСЦ;

6. заняття фінансовими операціями і торгівлею всупереч приписам загального права, про який в кан. 1466 ККСЦ,

та винесено кару

позбавлення клирицького стану.

Згідно із кан. 1433 §2 ККСЦ внаслідок покарання священник Антоній-Григорій (Роман Планчак) позбавляється всіх церковних урядів, служінь та інших завдань, оплат і будь-якої делегованої влади. Він є нездатний для вище згаданих урядів. Йому забороняється виконувати священнодійства, він не може піднятись до вищих священичих санів.

Стосовно канонічних наслідків, він прирівнюється до мирян, з дотриманням канн. 396 і 725 ККСЦ.

Даний декрет вступає в дію з моменту його оголошення.

+Василій Семенюк

Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський

о. Василь Савків

нотар