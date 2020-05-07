16:31 | 7.05.2020
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Новини Тернополя 

У Тернопільській ОДА створено два нові департаменти

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У структурі Тернопільської обласної державної адміністрації нещодавно з’явилися два нові департаменти. 

На базі управління з питань цивільного захисту населення сформовано департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами.

Ще одним новоствореним структурним підрозділом ОДА став департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної державної адміністрації  https://bit.ly/35BC9yb

Його попередниками були управління житлово-комунального господарства та енергозбереження й управління містобудування та архітектури Тернопільської обласної державної адміністрації.

Крім згаданих, в структурі облдержадміністрації діють: департамент економічного розвитку і торгівлі, департамент агропромислового розвитку, департамент фінансів, департамент соціального захисту населення.

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