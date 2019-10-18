За що нагороджують рятувальників Тернопільщини

У 2019р. вже 23 особи особового складу Управління ДСНС у Тернопільській області нагороджені різними нагородами — державними, а також відомчими відзнаками.

Чим вони заслужили такі заохочення, “Погляд” запитав у начальника управління Віктора Маслея:

— Кожен виїзд рятувальника на завдання — це вже є предмет для заохочення, позаяк він супроводжується ризиком для життя і здоров’я, нагодою проявити вольові якості, героїзм під час порятунку людей, гасіння пожежі чи ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Ми обираємо для нагородження людей, які проявили особисті якості під час ліквідації як правило надзвичайних ситуацій. До прикладу, подія, яка трапилася у Борщівському районі у цьому році, коли перевернувся автомобіль DAF, наповнений скрапленим газом. Тоді була небезпека не тільки вибуху цього автомобіля, а й пошкодження сусідніх будівель. Автомобіль впав на запірну арматуру, необхідно було в умовах підвищеної небезпеки підняти автомобіль, створити безпечні умови для відкачування газу. Наші люди з ризиком для життя справилися з цією подією, відтак майор Степан Коваль нагороджений відзнакою ДСНС України «За відвагу у надзвичайній ситуації», майор Сергій Зварич заохочений нагрудним знаком нашого Управління «За заслуги», 7 чоловіків особового складу ми також нагородили нашими відзнаками.

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Ще один показовий випадок трапився у Чортківському районі. 5 лютого у квартирі на 4-му поверсі п’ятиповерхового будинку у селищі Заводське виникла пожежа, наші працівники вивели тоді 10 осіб по задимленій сходовій клітці, ще 5 осіб забрали через вікно 5-го поверху. Рятувальники не тільки ліквідували пожежу, а й ризикуючи власним життям оперативно забрали людей з місця, де можна було отруїтися димом. Командир відділення шостої Державної пожежно-рятувальної частини, старший прапорщик Володимир Овсяний та старший пожежний Петро Криса нагороджені нашими відомчими відзнаками.