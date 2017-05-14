Про альтернативний варіант розвитку подій 1938 року розповів Олександр Ірванець у Тернополі

“Харків 1938” – книга, написана для дорослого читача. Це альтернативна історія, яка дає відповідь на питання: “Що було б, якби..?”

“Задумка написання твору визрівала близько 10 років“, – зазначає пан Одександр. – Книга має складну політичну преамбулу“.

Олександр Ірванець привідкрив слухачам завісу до багатьох моментів, описаних в книзі. Він пояснив, чому все відбувається так, а не інакше.

Головний герой – Юрій Коцюба, полковник СБУ, який отримує і досліджує неперевірену інформацію про кілера, котрий незабаром має приїхати.

Також, відповідно до сюжету, 9 травня є днем перемоги УРСР, але не Росії.

Письменник припускає, що повернеться до роману і випустить його розширений варіант.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».