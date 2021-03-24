За яких умов у Тернопільській області буде «червона» зона?

Тернопільщину віднесли до «помаранчевої» зоні. У разі перевищення впродовж трьох днів 2 або більше показників – в області буде встановлено «червоний» рівень.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОДА.

На сьогодні епідемпоріг становить 204,5 %. Зокрема:

– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – 19,5 % (при граничному значені – не більш як 20 відсотків);

– середня кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тестами на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – 1661 (при граничному значені – не менше 300);

– кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – 60,7 (при граничному значені – не більше 60);

– рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – 7,0 (при граничному значенні – не більше 50);

– завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я – 42,5 % (при граничному значенні не більше – 65%).

В ОДА додали, що напередодні відбулося позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації. Відтак комісія рекомендувала органи місцевого самоврядування посилити обмежувальні заходи на своїх адмінтериторіях.