З побратимами робили соки на фронт, а потім відкрили свою справу: як у ЗУНу допомагають ветеранам повернутися до мирного життя

Вони вистояли на війні, але не завжди можуть стати на ноги після неї й знайти себе в мирному житті. На Тернопільщині колишнім військовослужбовцям, ветеранам і членам їхніх сімей допомагають у Західноукраїнському національному університеті. Для них тут проводять спеціальні курси професійної перепідготовки. Зараз навчаються три групи – у Тернополі, Бережанах і Підгайцях.

«Наш ДЕНЬ» дізнавався, як ветерани бойових дій вчаться жити по-новому після війни.

З поля бою – в лекційні аудиторії

В Україні сьомий рік іде війна. До неї важко звикнути. Але ще важче – повернутися звідти, кажуть самі ветерани. З 2003 року триває співробітництво між Україною та Норвегією щодо сприяння професійній і соціальній адаптації військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей. Проєкт «Україна-Норвегія» – один з найбільш масштабних міжнародних проєктів у нашій державі. Він передбачає організацію професійної перепідготовки вищезазначених категорій осіб на курсах підвищення кваліфікації на базі університетів та інших навчальних закладів, що мають державну акредитацію за певним видом діяльності. Головним партнером проєкту із Норвегії є університет NORD, а з українського боку партнером і координатором виступає міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд соціальної адаптації». Фінансову підтримку надає Міністерство закордонних справ Норвегії.

У Тернополі проєкт реалізовується з 2014 року на базі Західноукраїнського національного університету. Відтоді успішно відбуваються двічі на рік навчальні семестри за спеціальністю «Підприємництво». Учасники протягом 3 місяців навчання (500 академічних годин) вивчають основи планування, маркетингу, фінансів, управління персоналом, отримують консультації у професійних юристів та фінансистів, а також розробляють бізнес-план власної справи. Супровід проєкту здійснює громадська організація «Освітні та соціальні інновації». За її підтримки учасники мають змогу брати участь у різноманітних семінарах і тренінгах, що сприяють особистісному розвитку та обміну досвідом, отримати індивідуальні консультації щодо роботи та відкриття власного бізнесу, психологічну та правову консультації, сприяння у працевлаштуванні.

Випускники отримують свідоцтво про проходження перепідготовки від Західноукраїнського університету, спільний сертифікат Західноукраїнського університету і NORD-університету, а також диплом Міністерства закордонних справ Норвегії. Кількість випускників проєкту станом на 1 січня 2021 року – вже 850. Чимало з них успішно відкрили та розвивають свою справу. Навіть після закінчення курсів вони можуть розраховувати на подальшу підтримку. У разі необхідності професійні спеціалісти готові надати їм потрібну допомогу.

Можливість започаткувати та розвивати власний бізнес

У 2020 році розпочався новий етап проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему». Як пояснила Оксана Шандрук, директорка Міжнародного центру культури та розвитку ЗУНУ, координаторка проєкту від університету, основна його особливість в тому, що поряд з наданням допомоги в професійній і соціальній адаптації військовослужбовцям, ветеранам війни та членам їхніх сімей, проєкт покликаний сприяти і підвищенню кваліфікації співробітників громадських організацій, представників влади у вищезазначених питаннях, створенню в Україні державної системи адаптації. У цьому контексті також здійснюється співфінансування від місцевих державних установ та інших організацій у вигляді надання грантів випускникам на реалізацію бізнес-проєктів. Важливу роль у ефективності державної підтримки ветеранів відіграє сьогодні Міністерство у справах ветеранів України.

За словами головного спеціаліста Відділу Мінветеранів у Тернопільській області Ірини Скасків, яка теж пройшла курс навчання, даний проєкт – це практична можливість отримати кваліфіковану професійну перепідготовку, започаткувати та розвивати власну справу, тим самим стати незалежним від соціальних виплат.

Попри пандемію коронавірусу, проєкт розвивається. За ініціативою університету він реалізовується не тільки в обласному центрі, а й громадах. На цей час проходять перепідготовку три групи за спеціальністю «Підприємництво»: одна – у Тернополі, а інші дві – у містечках Бережани та Підгайці.

– Це надзвичайно важливий і корисний крок, враховуючи те, що дуже багато учасників АТО/ООС проживають у селах і невеликих містечках, куди не доходять такі проєкти, і часто ветерани залишаються сам на сам з проблемами професійної адаптації, – зазначає Оксана Шандрук. – Органи місцевого самоврядування також не залишаються осторонь і є партнерами ЗУНУ в підтримці колишніх військовослужбовців та членів їх сімей.

«Вітамінний бункер С»

В умовах карантинних обмежень навчання не переривається. Студенти і викладачі пристосувалися до нових умов роботи, опанували нові сучасні формати онлайн-зустрічей. Навчання відбувається у змішаному режимі, але робота активна, насичена, змістовна, і, найважливіше, що всі впевнено працюють на результат, приймаючи виклики сьогодення – запевняють в ЗУНУ і вважають найкращою оцінкою проєкту та своєї роботи вдячні відгуки від випускників.

Юрій Пухайло з Підгайців – випускник проєкту 2017 року. Розповідає, отримані знання надихнули його до започаткування власної справи.

– Спочатку вона була волонтерською, – каже Юрій. – Разом із побратимами робили соки та передавали воїнам в зону проведення АТО. А потім вирішили, що можна перетворити це на соціально відповідальний бізнес-проєкт і створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Вітамінний бункер С», налагоджуємо промислове виробництво крафтових продуктів. У подальших планах – співпраця з іншими ветеранами-підприємцями, створення робочих місць, праця не тільки для власного прибутку, а й на благо громади. Ентузіазму та бажання вистачає, є допомога мені як учаснику проєкту «Норвегія-Україна» від організаторів навіть після закінчення навчання, тож вірю, що все вдасться.

Маким СКАСКІВ, Наш День