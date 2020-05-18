Загалом у лікарнях Тернополя – 16 хворих на COVID-19

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 18 ТРАВНЯ

ℹ️Загалом у лікарнях Тернополя – 16 хворих на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 18 травня перебуває 11 хворих на коронавірус, 9 з них – тернополяни. Ще 4 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 18 травня – 5 пацієнтів (3 дітей і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 2 з них – тернополяни. Ще 14 пацієнтів – у лікарні із підозрами на коронавірус.

🔹Станом на 10 годину 18 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 2 тернополян.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 97 людей. 55 жителів Тернополя одужали.

Поділіться:









