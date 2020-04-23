Загалом у лікарнях Тернополя – 18 інфікованих COVID-19. Шестеро з них – тернополяни

Загалом у лікарнях Тернополя – 18 інфікованих вірусом COVID-19.

🔹У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 23 квітня перебуває 18 осіб із коронавірусом. Шестеро з них – тернополяни. Ще четверо людей у лікарні – із підозрами на коронавірус. Одна пацієнтка підключена до апарату штучної вентиляції легень. Стан решти пацієнтів задовільний та середньої важкості.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 23 квітня пацієнтів з підтвердженим COVID-19 – немає. Немає також осіб із підозрами на коронавірус.

🔹Станом на 10 годину 23 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебувають 20 тернополян.

🔹28 тернополян знаходяться на амбулаторному лікуванні. 1 людина одужала – це перший випадок COVID-19 у Тернополі

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