10:50 | 23.04.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Загалом у лікарнях Тернополя – 18 інфікованих COVID-19. Шестеро з них – тернополяни

Irena 0 Views Прокоментуй!

Загалом у лікарнях Тернополя – 18 інфікованих вірусом COVID-19.
🔹У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 23 квітня перебуває 18 осіб із коронавірусом. Шестеро з них – тернополяни. Ще четверо людей у лікарні – із підозрами на коронавірус. Одна пацієнтка підключена до апарату штучної вентиляції легень. Стан решти пацієнтів задовільний та середньої важкості.
🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 23 квітня пацієнтів з підтвердженим COVID-19 – немає. Немає також осіб із підозрами на коронавірус.
🔹Станом на 10 годину 23 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебувають 20 тернополян.
🔹28 тернополян знаходяться на амбулаторному лікуванні. 1 людина одужала – це перший випадок COVID-19 у Тернополі

Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *