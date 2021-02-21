Завтра під стінами тернопільської поліції буде “гаряче”

22 лютого о 12 годині відбудеться пікет Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, що по вул. Валова, 11.

Три роки як залишаються непокараними замовники групового замовного замаху на Ігоря Турського.

Нагадаємо, 22 лютого 2018 року в центрі міста близько 16:00 на громадського діяча, політика та депутата Тернопільської міської ради двох скликань Ігоря Турського в центрі Тернополя був скоєний зухвалий напад групою осіб, наслідком якого було серйозне ножове поранення, яке несло загрозу життю потерпілого.

Кілька перших тижнів слідство тривало дуже інтенсивно та результативно.

Виявилось, що нападники не місцеві, а з Кривого Рогу. Злочин ретельно готувався не один день.

Проте, згодом активність слідства різко загальмувала.

Тому є небезпідставні підозри, що це пов’язано з причетністю до злочину впливових високопосадовців.

Через рік після нападу до поліції самостійно у супроводі адвоката явився один з учасників нападу (мешканець Кривого Рогу), який зізнався в скоєнні злочину, але будь-які додаткові свідчення давати відмовляється.

Жодні інші підозрювані, організатори та замовники не притягуються до відповідальності. Поліція кваліфікує справу як хуліганство. Слідчі дії фактично не ведуться.

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