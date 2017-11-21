Знайшла тернопільського героя нагорода, але на жаль – посмертно

Особовий склад Тернопільської окремої артилерійської бригади на стройовому плацу військової частини вишикуваний для вручення державної нагороди (посмертно) військовослужбовцеві бригади солдату Володимиру Єгоренко, який загинув у березні 2017 року під час виконання службового завдання в зоні проведення АТО. Командування бригади, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, запрошені та духовенство в присутності військових передали державну нагороду дружині та сину полеглого Героя, які приїхали з Одеси.

Під час церемонії хвилиною мовчання вшанували солдата, у складі підрозділів перед родичами пройшли строєм товариші Володимира. Священнослужителі, серед яких військовий капелан протоієрей отець В’ячеслав Кізілов відслужили молебень біля стели загиблих військовослужбовців бригади, присутні поклали квіти і подякували рідним за хорошого товариша, чоловіка й батька.

Нагадаємо старший солдат Єгоренко Володимир Володимирович, водій батальйону охорони Тернопільської окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід» 29 березня 2017 року доставляючи боєприпаси та інженерне майно для обладнання інженерних позицій потрапив під ворожий мінометний обстріл. Незважаючи на поранення продовжував рух, при цьому діяв рішуче, проявляючи мужність та витримку. Поранення на жаль виявилось не сумісними із життям, в результаті чого Володимир Єгоренко героїчно загинув. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України солдата Володимира Єгоренка посмертно нагороджено державною нагородою – орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

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