Завтра жителів Тернополя очікує… відключення електроенергії

Повідомляємо, що у зв’язку із ремонтними роботами буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя, а саме:

21 січня з 09:00 до 13:00 год. за адресами: вул.Петрушевича, вул. Підгордня, 1 – 32, вул. М. Ломоносова,1 – 22, вул. М. Коцюбинського, 25.

Підписуйтеся на сіті-бот “Назар” для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які проводяться за вашою адресою. Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-ternopil зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram.